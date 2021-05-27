أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية (آذرتاج)، بأنه تم احتجاز 6 أفراد من "مجموعة تخريبية أرمينية" حاولت التسلل إلى أراضي أذربيجان وزرع ألغام في طرق التموين للقوات المسلحة.

وأوضحت الوكالة أن الواقعة حدثت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في اتجاه قرية يوخاري ايريم في محافظة كلبجار.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الأرمينية "أرمنبرس" عن وزارة الدفاع أن الستة المحتجزين عسكريون، وتم محاصرتهم واحتجازهم خلال القيام بأعمال هندسية في منطقة حماية قاعدة عسكرية أرمينية على الجانب الأرميني من الحدود.

وتعهدت وزارة الدفاع باتخاذ "الإجراءات اللازمة لإعادة الجنود الأسرى".

وأنهت أذربيجان وأرمينيا في نوفمبر، بوساطة روسية، جولة من المعارك بينهما استمرت 44 يوما حول منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص، فضلا عن خسارة الجانب الأرميني لأراض كانت تحت سيطرته.

وتثير أي توترات بين الجانبين المخاوف من أن الصراع الدموي قد يتجدد مرة أخرى.