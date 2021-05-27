الاتحاد الأوروبي يدعم إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها المحدد

أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف "بطريقة آمنة"، خلال مؤتمر افتراضي اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، وسط مخاوف متزايدة بشأن إقامة الألعاب خلال جائحة عالمية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن تصريح رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان مشترك مع سوجا، قولهم إن الألعاب الأولمبية، المقرر انطلاقها في 23 يوليو، ستكون "رمزًا للوحدة العالمية في هزيمة كوفيد -19".

وأكد القادة التزامهم بالتوزيع العادل وبأسعار معقولة للقاحات وتعهدوا بالعمل على توسيع الإنتاج والحفاظ على سلاسل التوريد مفتوحة.

ومن جانبه، دعا سوجا إلى تسليم الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان بسلاسة.