روسيا: يونيسف وقعت عقدا للحصول على لقاح سبوتنيك v

قال صندوق الاستثمار المباشر في روسيا، والذي يتولى تسويق لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بصدرر شراء 220 مليون جرعة من اللقاح.

وقال الصندوق اليوم الخميس إنه تم توقيع عقد الصفقة، مشيرا إلى أن هذه الجرعات تكفي لتطعيم 110 ملايين شخص.

وجاء في البيان أن عمليات التسليم ستتم شريطة حصول "سبوتنيك في" على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، حيث تم تقديم طلب لها في أكتوبر الماضي.

ووفقا للصندوق الروسي، تمت الموافقة على استخدام "سبوتنيك في" الآن في أكثر من 65 دولة في أنحاء العالم.

ووقعت روسيا بالفعل على الكثير من عقود التوريد مع دول أخرى، في الوقت الذي تتحرك فيه البلاد ببطأ نسبي في تطعيم سكانها.

وفي الاتحاد الأوروبي، تستخدم المجر وسلوفاكيا بالفعل اللقاح الروسي، رغم عدم حصوله على موافقة من الهيئة الأوروبية للأدوية.