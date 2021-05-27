مسؤول سوري: منفتحون على أية مبادرة إيجابية للعلاقات السورية العربية

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور أيمن سوسان، أن بلاده منفتحة على أي مبادرة إيجابية للعلاقات السورية العربية، مشددا على أنه من غير الطبيعي أن تكون العلاقات بين الأشقاء غير جيدة وأن دمشق تنظر للمستقبل وليس للماضي.

وأشار سوسان، خلال لقائه اليوم وفدا يمثل وسائل الإعلام الروسية يزور دمشق لتغطية الانتخابات الرئاسية، إلى استمرار التعاطي الإيجابي مع عمل لجنة مناقشة الدستور السوري على أساس أنها حوار "سوري-سوري" دون أي تدخل خارجي، وأن الدستور شأن سيادي يكتبه السوريون بما يستجيب لتطلعاتهم حصرا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن معاون وزير الخارجية السوري، قوله إن المشاركة الواسعة للسوريين في الانتخابات الرئاسية دليل على التمسك بالسيادة والقرار الوطني المستقل ورفض أي شكل من أشكال التبعية والوصاية والتدخل في شؤون بلادهم وأن مستقبل سوريا حق حصري للسوريين.

وأوضح أن إنجاز الاستحقاق الرئاسي سيشكل انطلاقة لتعزيز الإنجازات الميدانية التي تحققت ومواجهة التحديات الماثلة وفي مقدمتها استمرار المعركة ضد الإرهاب، وتعزيز العملية الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.