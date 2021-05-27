مستشار المفتي: كل الحقوق تنتزع ما عدا العلاقة الزوجية

قال مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، إن الاغتصاب كلمة سيئة السمعة شاملة لكل أمر؛ يتم في شيء عكس ما يرتضاه مالكه، كمن يغتصب أرض ليست من حقه، أو من يمارس الجماع بطريقة عنيفة.

وأضاف «عاشور»، خلال حواره ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تن»، مساء أمس الأربعاء، أن الاغتصاب الزوجي، جملة ليس من المعقول تركيبها، وذلك لأن هناك حقوق وواجبات على كل من الزوجين، والاغتصاب يفيد أخذ الإنسان شيء ليس من حقه، والزوج هنا يطالب بأحد حقوقه، فلا يمكن أن نطلق عليه اغتصاب زوجي.

وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن شعور المحبة بين الزوجين متبادل، وكل طرف منهما له حق ممارسة هذا الشعور، بالطريقة الشرعية الصحيحة، لأنها غريزة واحتياج، وضعها الله عز وجل في كل من الذكر والأنثى.

وتابع: «إن كل الحقوق تنتزع إلا في العلاقة الزوجية، لأن الانتزاع ينافي أساس قيام تلك العلاقة، فالله سبحانه وتعالى حينما تحدث عنها، قال: ومن ءايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة».

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى بعد عقد الزواج، يلقي محبة ومودة في قلب الزوجين المتعاقدين، فالحق في العلاقة الزوجية له طريقة في الأخذ، لا يسمى انتزاع لأنه يؤدي إلى الشقاق والخصام.

واختتم: «إن الشريعة الإسلامية لا يتم أخذ الحقوق في هذه الأمور بشكل عنيف، ولكن بشكل به شيء من اللين والرفق».

