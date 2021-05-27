الاتحاد الأوروبي: الانتخابات الرئاسية السورية لن تسهم في تسوية الصراع

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها سورية أمس لن تسهم في تسوية الصراع السوري، وإنما ستقوض الجهود الجارية في هذا الشأن.

وقال جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، نسخة منه، إن الانتخابات لم تستوف أيا من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي، ولن تسهم في تسوية الصراع. ويجب أن تجري الانتخابات في سورية في إطار عملية سياسية حقيقية فقط، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، أن انتخابات يوم أمس، تقوض الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم للصراع السوري، وشدد على أنها لا يمكن أن تؤدي إلى أي صورة من صور التطبيع الدولي مع النظام السوري.

وأكد على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة تتضمن مشاركة جميع شرائح المجتمع السوري.

وأعرب الاتحاد عن استعداده لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتحت إشراف الأمم المتحدة، شريطة أن تلتزم بأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة وأن يشارك فيها جميع السوريين.