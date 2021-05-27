قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الشكاوى التي يتم حلها عن طريق التفاوض المباشر تتجاوز 96% من إجمالي الشكاوى، و4% فقط يتم اللجوء فيها إلى المحاكم لحل النزاعات، وعلى الرغم من ذلك فهي تعتبر نسبة عالية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس لأربعاء، أن ارتفاع نسبة حل الشكاوى عن طريق التفاوض يرجع إلى قدرة المحقق على التفاوض لحل الشكوى لصالح المستهلك، وكذلك لاستجابة الشركات نتيجة قوة الجهاز والقانون.

وأشار إلى تضاعف عدد الشكاوى المرصودة من قبل الجهاز ما يدل على وعي المواطنين بأهمية اللجوء إلى حماية المستهلك ويعني أيضًا أن هناك اتساعًا في حجم المعاملات التجارية في السوق، ذاكرًا أنه يتم تلقي 168 ألف شكوى خلال العام الواحد.

وذكر أن سياسة الاسترجاع كانت خلال مدة 14 يومًا، ولم تكن ملزمة بصورة كبيرة للبائع، ولكن القانون نظم تلك المسألة وجعلها ملزمة وبدون إبداء أسباب من قبل المشتري، موضحًا أن القانون أعطى الحق للمستهلك الاستبدال أو الاسترجاع خلال 30يومًا إذا ظهرت أي عيوب في السلعة.

وأوضح أن نسبة الاستجابة لقانون الاستبدال والاسترجاع للسلع تتجاوز الـ 75%، لافتًا إلى أن المخالفة لهذا القانون تصل إلى 500 ألف جنيه.

