وزير الخارجية الكويتي: موقفنا سیظل ثابتا في دعم القضیة الفلسطینیة العادلة

أكد وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أن موقف بلاده تجاه دعم القضیة الفلسطینیة العادلة سیظل ثابتا إلى أن ینال الشعب الفلسطیني كافة حقوقه المُشروعة في إقامة دولته المُستقلة على حدود الرابع من یونیو عام 1967.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال كلمة أحمد ناصر بعد انتقال مجلس الأمة في جلسته الخاصة إلى بند طلبات المناقشة من بعض الأعضاء بشأن الاعتداءات الإسرائیلیة في فلسطین المُحتلة.

ولفت إلى الجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستدعت تحركا إقلیمیا ودولیا مُكثفا.

وأشار إلى مُباشرة دولة الكویت اتصالاتھا ولقاءاتھا على المستوى الثنائي مع الدول الشقیقة والصدیقة لوقف تلك الاعتداءات الإسرائیلیة ومساھمتھا ومشاركتھا في كافة المحافل الإقلیمیة والدولیة من أجل ممارسة الضغط لوقف العدوان الإسرائیلي ووضع حد لھذه الاعتداءات الإسرائیلیة وضمان عدم تكرارھا بتوفیر حمایة دولیة للشعب الفلسطیني والعمل على استئناف العملیة السیاسیة.

وتقدم الوزير الكويتي بتحیة إجلال واحترام للشعب الفلسطیني الشقیق على صموده ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي.