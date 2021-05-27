أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه بداية من شهر مايو الجاري، كانت وتيرة التطعيم سريعة جدا، فقد تم تطعيم ما يقرب من 60 ألف عامل بالقطاع السياحي بلقاح كورونا.

وأضاف اللواء «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أنه تم تطعيم العالمين بالمطار أيضا، وكل من هو متوقع أن يتعامل مع السياح، والمواطنين جميعهم.

وأشار المحافظ، إلى أن ألمانيا طعمت 40% من أفراد شعبها، ومن المتوقع قدوم نسبة كبيرة من السائحين الألمان الذي حصلوا على اللقاح خلال الفترة الوجيزة المقبلة، أن السفير الألماني أخبره بوجود تفكير لافتتاح قنصلية ألمانية بالغردقة، فهي المقصد السياحي الرئيسي لهم.

وأضح محافظ البحر الأحمر، أن السفير الألماني أجرى لقاءات مع عدد من أصحاب الشركات الألمانية، بالإضافة إلى قدوم 7 رحلات صربية يومية، ابتداء من اليوم وحتى شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى وجود رحلات من أوكرانيا وبولندا.

وأشار إلى أن الإشغال بفنادق البحر الأحمر تجاوزت 50% من النسبة التي كانت محققة قبل أزمة كورونا، كما يتم قياس درجة الحرارة للسائحين فور وصول مطاري شرم الشيخ والغردقة، إضافة إلى فحص جوازات السفر، وتسلم الحقائب بعد تعقيمها، مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، واتخاذ جميع الإجراءت الاحترازية.

