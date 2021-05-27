 التحالف العربي: لا صحة للأنباء عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون - بوابة الشروق
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التحالف العربي: لا صحة للأنباء عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون

هديل هلال
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 12:41 م | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 12:41 م

صرح مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية في اليمن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الخميس، بأنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون.

 

وأوضح أن «ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي».

 

وذكر أن «الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب»، مؤكداً أن احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف.

 


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