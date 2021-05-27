هيئة المجتمعات العمرانية: إطلاق 40 خدمة كمرحلة أولى على الموقع الرسمي لسكان المدن الجديدة

قال المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم إطلاق 40 خدمة كمرحلة أولى على الموقع الرسمي لسكان المدن الجديدة، من بينها الخدمات العقارية والتراخيص وخدمات المرافق ورخص التشغيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الموقع يتيح إدراج رقم الوحدة الخاصة بالمواطن والتعرف على المخالفات التي عليها، موضحًا أن ذلك سهل على سكان المدن الجديدة التعرف على مديونية المنشأة الخاصة بهم ودفعها عن طريق الدفع الإلكتروني.

وأشار إلى إضافة الوحدات الجديدة المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية على موقع آخر بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان والذي يسمى بالحجز الإلكتروني، أما الموقع الخاص بسكان المدن الجديدة مخصص للأفراد الحاصلين على وحدات بالفعل.

وأوضح أن الموقع الإلكتروني الخاص بسكان المدن الجديدة يتيح التعرف على مواعيد الأقساط وقيمتها للوحدات السكنية التي تم شرائها، فضلًا عن إتاحة إمكانية تحميل المستندات على الموقع، مضيفًا أن سيتم إدراج كل خدمات التراخيص والمرافق وعدادات الكهرباء والمياه والاستهلاك على الموقع.

