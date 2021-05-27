عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد انتشارًا كثيفًا للشرطة الأمريكية بعد مقتل 8 أشخاص في كاليفورنيا.

وأكدت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، أن موظفا في هيئة للنقل قتل 8 من زملائه رميا بالرصاص ثم انتحر، بساحة لصيانة القطارات في مدينة سان خوزيه بولاية كاليفورنيا.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل أو الدافع المحتمل وراء عملية إطلاق النار الذي وقع صباحا في ساحة لصيانة القطارات تديرها مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا، كما لم تفصح السلطات عن اسم المسلح أو عمره.

من جهته، قال نائب قائد شرطة المقاطعة راسل ديفيس، إن «فرقة من خبراء المفرقعات تفتش الساحة بعد العثور على عبوة ناسفة واحدة على الأقل»، مضيفا: «لا يمكننا القول على وجه الدقة كيف قتل المسلح».

بدوره، أشار رئيس بلدية سان خوزيه، سام ليكاردو، إلى أن «السلطات تلقت بلاغا عن نشوب حريق في منزل المشتبه به، لكنها لم تعثر على أي شخص بالداخل»، وأضاف: «المسلح وضحاياه موظفون لدى مؤسسة النقل التي تقع قرب مطار المدينة».

وتقع سان خوزيه، التي يقطنها نحو مليون نسمة، في قلب وادي السليكون وهو المركز العالمي الشهير بالابتكارات التكنولوجية وموطن بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال البيت الأبيض، إنه «تم إطلاع الرئيس جو بايدن على واقعة إطلاق النار، وإن فريقه يواصل متابعة الموقف ويتواصل عن كثب مع المسؤولين المحليين لتقديم أي مساعدة مطلوبة».