الأهلي : على معلول جاهز بنسبة 100%

أكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن علي معلول لاعب الفريق جاهز بنسبة 100% للمشاركة في المباريات الرسمية، وإنه تحت تصرف الجهاز الفني، وفقا لرؤيته الفنية.



قال أبو عبلة: "علي معلول تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، والإصابة ليست كبيرة ولكن موضعها هو الأصعب، حيث جاءت ما بين مكان التقاء الوتر بالعضلة."



وأضاف : "نسبة تجدد الإصابة في مثل حالة معلول واردة وفقا لآخر الإحصاءات لمثل هذه الحالات في الدوري الإنجليزي، حيث تصل نسبة تجددها إلى 65 بالمئة، ومن الحظ السيئ أن الإصابة تجددت، ولهذا كان هناك بعض التأني في التأهيل وفقا للبروتوكول."



وشدد أبو عبلة على أن معلول شارك في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية، ومؤخرا انتظم بشكل كامل في المران.