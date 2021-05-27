جولة مسائية لمحافظ الغربية بسمنود وطنطا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة مساء اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواعيد الغلق المحددة، حيث تفقد المحافظ خلال الجولة محيط مقر مجلس مدينة سمنود والشوارع المجاورة له، إلى جانب تفقد قرى (كفر الثعبانية، كفر حسان، بهبيت الحجارة والناوية) بمركز سمنود، وتم غلق ٦ ورش وغلق وتشميع مقهيين لتقديمهما الشيشة.

واستمرت الجولة لتشمل مدينة طنطا ،حيث تفقد المحافظ شوارع (طريق شوبر، الطريق السريع طنطا -إسكندرية، النادي، كفر عصام، نادي المعلمين)، وأسفرت الجولة عن غلق مقهى وورشتين لمخالفتهم مواعيد الغلق المنصوص عليها من مجلس الوزراء.