أول فوج سياحي يصل إلى إسرائيل منذ تفشي الجائحة

قالت وزارة السياحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن فوجا سياحيا وصل إلى إسرائيل، للمرة الأولى منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

وكان على جميع أعضاء الوفد إثبات حصولهم على تطعيم ضد كورونا، أو الخضوع لاختبار سلبي للفيروس.

وستسمح إسرائيل، في خطوة أولى، لعدد محدود من الأفواج السياحية بدخول البلاد. ومن المقرر ألا يتم دخول سياح أفراد، ليسوا ضمن أفواج، إلا في تموز/ يوليو على أقرب تقدير.

وتفرض إسرائيل حظرا على جميع أنواع السفر تقريبا منذ بداية الجائحة، حيث لا تسمح للأجانب بدخول البلاد إلا في ظروف استثنائية.

وتعد السياحة رافدا مهما للاقتصاد الإسرائيلي، حيث عانى القطاع بشكل كبير خلال الجائحة.

من ناحية أخرى، حققت حملة التطعيم في إسرائيل نجاحا كبيرا، مما أدى إلى تراجع كبير في حالات الإصابة والحالات الصعبة بمرض كوفيد-19.

وبدأت الحكومة تخفيف القيود تدريجيا بالتوازي مع حملة التطعيم، ويمكن أن يتم رفع جميع القيود تقريبا بشكل كامل الأسبوع المقبل.

وتفتح دور العرض السينمائي في إسرائيل أبوابها للجمهور من جديد اعتبارا من مساء اليوم الخميس.