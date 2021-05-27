لاعب الجونة يساند الإسماعيلي قبل موقعة الزمالك

نشر محمود شبراوي جناح نادي الجونة عبر حسابه الشخصي على ”فيس بوك“، رسالة دعم للنادي الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك الليلة في إطار ثمن نهائي كأس مصر و اللقاء المقرر إقامته في تمام التاسعة مساءًا.
وكتب شبراوي: “الناس تصحي الصبح تقول صباح الخير، و انا اصحابي من الساعة ٨ الصبح بيقولوا يارب نكسب”.
وأضاف: “ربنا يفرحكم دايمًا، لأني متأكد ان دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحكم”.
وكان محمود شبراوي قد أعلنها صريحة برغبته في الانضمام للنادي الاسماعيلي باعتباره واحد من أبناء الاسماعيلية و جماهير الدرجة الثالثة للدراويش، و ذلك عند سؤاله ”اينما تفضل الانتقال، للأهلي ام الزمالك؟“.