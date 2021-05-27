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لاعب الجونة يساند الإسماعيلي قبل موقعة الزمالك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 8:11 م | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 8:11 م

نشر محمود شبراوي جناح نادي الجونة عبر حسابه الشخصي على ”فيس بوك“، رسالة دعم للنادي الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك الليلة في إطار ثمن نهائي كأس مصر و اللقاء المقرر إقامته في تمام التاسعة مساءًا.

وكتب شبراوي: “الناس تصحي الصبح تقول صباح الخير، و انا اصحابي من الساعة ٨ الصبح بيقولوا يارب نكسب”.

وأضاف: “ربنا يفرحكم دايمًا، لأني متأكد ان دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحكم”.

وكان محمود شبراوي قد أعلنها صريحة برغبته في الانضمام للنادي الاسماعيلي باعتباره واحد من أبناء الاسماعيلية و جماهير الدرجة الثالثة للدراويش، و ذلك عند سؤاله ”اينما تفضل الانتقال، للأهلي ام الزمالك؟“.


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