رئيس مصلحة الجمارك يلتقي نظيره اليمني لتعزيز التعاون الجمركي

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التقى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية بالقاهرة الأربعاء مع عبدالحكيم القباطى رئيس مصلحة الجمارك اليمنية ووفد الجمارك اليمنية والسفارة اليمنية.

وأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية على أهمية التعاون الجمركى المشترك وتبادل الخبرات والمساعدة المتبادلة بين جمارك البلدين في جميع مجالات العمل الجمركي.



وقال إن مصلحة الجمارك المصرية قد شهدت فى الفترة الأخيرة تحديثا وتطويرا كبيرا حيث تم تعديل التعريفة الجمركية وإصدار قانون جديد للجمارك وتطبيق منظومة النافذة الواحدة ومنظومة الفحص بالأشعة ونسعى لتطبيق منظومة الأقفال الإلكترونية الذكية لحماية ومراقبة نقل الحاويات بنظام الترانزيت.

وأشاد بقوة العلاقات التى تربط بين البلدين مشيرا إلى أن لمصر مكانة عظيمة فى قلوب اليمنيين وأنها تعد الرئة التى يتنفس منها اليمنيون.

وقال إنه تولى رئاسة مصلحة الجمارك اليمنية منذ شهرين وإنه يسعى للتنسيق والتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية للاستفادة بالخبرات المصرية فى الجوانب القانونية ومجالات هيكلة الجمارك وتطوير وتدريب العنصر البشرى وخاصة التدريب على منظومة النافذة الواحدة والمساعدة فى مجال المطبوعات المؤمنة للمستندات الجمركية والتعاون فى مشروع «الأقفال الذكية» لمراقبة نقل الحاويات بنظام الترانزيت.