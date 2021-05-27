يمكن أن يؤدي الصيف بشكل خاص إلى زيادة تلف الشعر، وذلك بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة والعرق وملح البحر ومياه البركة المكلورة، وتعمل الرطوبة المتزايدة أيضا على جعل الشعر مسطحا، بينما يعمل العرق والغبار كمحفز لمشاكل الشعر مثل قشرة الرأس والأطراف المتقصفة، ويؤدي التعرض المفرط للشمس إلى استنفاد الرطوبة الطبيعية في الشعر مما يعيق نموه ويؤدي إلى تراكم الجلد الميت.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من النصائح حول كيفية حماية الشعر بنجاح من أشعة الشمس والحرارة والرطوبة.

- يعتبر استخدام زيت شجرة الشاي في الشعر هو الطريقة الطبيعية والأكثر أمانا لتطهير الشعر دون التسبب في أي ضرر، حيث يحتوي على خصائص معينة مضادة للميكروبات تجعله عامل تنظيف استثنائي، ويساعد استخدامه على الشعر في محاربة العديد من أنواع البكتيريا والفيروسات والفطريات التي قد تتراكم في الشعر وفروة الرأس من البيئة.

- يرطب زيت شجرة الشاي فروة الرأس بشكل فعال ويزود بصيلات الشعر بالمكملات الغذائية الأساسية والعناصر الغذائية اللازمة لتقوية الشعر، ويتحكم أيضا في إنتاج الزيت الزائد من الغدد الدهنية، ويحافظ على رطوبة فروة الرأس.

- يمكن الاستفادة من العديد من العلاجات المنزلية السهلة مع زيت شجرة الشاي للتنظيف اليومي أو المتكرر للشعر، حيث يمكن خلط زيت شجرة الشاي داخل زجاجة الشامبو مع الحفاظ على تناسق السائل وتطبيقه على فروة الرأس أثناء الاستحمام.

- يمكن استخدام زيت شجرة الشاي لعلاج مشكلة قمل الرأس، وذلك عن طريق وضعه على فروة الرأس وتركه طوال الليل كإجراء وقائي.

- يمكن تجنب مشاكل مثل الحكة والجفاف والقشرة باستخدام قناع الشعر من زيت شجرة الشاي.