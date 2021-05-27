الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل حالتي إصابة محليتين و17 حالة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن حالتي إصابة محليتين في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، و17 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 91038 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 17 جاءت بواقع 12 حالة في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من بكين ومنغوليا الداخلية وشنجهاي وفوجيان وسيتشوان، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 6012 حالة غادر منها 5715 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 86075 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 22 حالة جديدة بدون أعراض 18 منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 392 حالة، 363 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11836 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 51 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 6091 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 46 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11561 مريضا في هونج كونج، و49 مريضا في ماكاو، و 1133 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.