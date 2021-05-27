الرئيس الروسي يعارض جعل التطعيم ضد فيروس «كورونا» إلزاميًا

جدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التأكيد على موقفه الرافض لجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميًا.

وأوضح بوتين -خلال اجتماع لبحث عدد من المسائل الاقتصادية، في مدينة سوتشي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن هناك آراء متعددة حول ضرورة تطعيم العاملين في مجالات معينة، وكذلك تطعيم جميع المواطنين الروس دون استثناء، "أريد أن أذكّر بموقفي هنا مرة أخرى.. في رأيي، جعل التطعيم إلزاميًا هو إجراء غير عملي وغير ممكن".

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنه في ظل رفع القيود وعودة المؤسسات إلى عملها، ومع بداية موسم الأعياد، يجب العمل على الحد من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا.

كما أكد بوتين ضرورة تكوين حصانة جماعية، موضحا أنه يجب على الناس أن يدركوا بأنفسهم الحاجة إلى التطعيم، وأن يفهموا أنه إذا لم يتم تطعيمهم، فقد يواجهون خطرًا جديًا، وقد يكون قاتلًا.



