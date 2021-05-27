كشف الدكتور ضرار بلعاوي، أستاذ علاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، أعراض الإصابة بمتلازمة كورونا للأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس.

وقال في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الأربعاء، إن هناك نوعين لمتلازمة ما بعد كورونا، الأول متلازمة حادة وهي تمتد لما بين أربعة إلى 12 أسبوعًا، والثاني متلازمة كورونا المزمنة وهي تمتد لأكثر من 12 أسبوعًا.

وأضاف أن هناك عدة أعراض للإصابة بهذه المتلازمة، أهمها الإرهاق العام والصداع وأعراض الجهاز الهضمي وبعض التشويه بالذهن، موضحًا أن الأعراض قد تكون بسيطة وتنتهي في فترة أقصاها 12 أسبوعًا.

وأشار إلى أن هذه الأعراض قد تكون خطيرة مثل التهاب في القلب والتهاب في الرئة وقصور في الكلى والكبد والتهابات في البنكرياس، وهو ما يستدعي ضرورة المتابعة العلاجية مع الطبيب على الفور.

وأوضح بلعاوي أن أغلب مرضى متلازمة ما بعد كورونا بنوعيها يتعافون منها، غير أن هناك نسبة وصفها بـ"البسيطة" تتراوح بين 10% و20% قد يصابون بالقصور الكلوي المزمن أو يصابون بخلل في البنكرياس وبالتالي يصبح لديهم السكري ويحتاجون للعلاج بالإنسولين مدى الحياة.

ويعاني الكثيرون من المتعافين من فيروس كورونا من بقاء أعراض المرض لفترات متفاوتة، فيما دعا خبراء إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات بشأن هذه الظاهرة لمعرفة أسبابها ومعالجتها.

