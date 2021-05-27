قال سفير إسرائيل لدى الإمارات إيتان نائيه، إن «إقامة أول معرض للهولوكوست في دبي خطوة أولى لتطور أوسع بكثير»، موضحًا أن «المعرض يُعرِّف بالمفهوم الخاطئ عن محرقة وإنكار الهولوكوست السائد في المنطقة».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «CNN»، أن المعرض يعد الأول من نوعه في المنطقة، قائلًا إن «المعرض الاستثنائي بإمارة دبي يمنح منظورًا حقيقيًا ونظرة فاحصة لماهية الإمارات العربية المتحدة».

وذكر أن المعرض يمنحه أملًا عظيمًا بشأن مستقبل السلام والعلاقات الطبيعية بين البلدين، معلقًا على الأحداث الأخيرة في قطاع غزة: «ما رأيناه في غزة يوضح ما نبنيه مع الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الاتفاق الإبراهيمي من نموذج جديد للسلام».

وزار السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، إيتان نائيه، أمس الأربعاء، معرضًا تذكاريًا خاصًا بالهولوكوست في دبي، والذي وُصف بأنه الأول في الدول العربية.

والمعرض المقام في «متحف معبر الحضارات» في دبي، يضم روايات عن عرب ومسلمين حموا اليهود خلال الهولوكوست وأنقذوهم من الموت على أيدي النازيين.