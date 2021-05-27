ليس سرا أن "ساشا" و"ماليا" ابنتا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لم يعيشا طفولتهما الطبيعية مثل سائر أقرانهما من الأطفال، لقد تغيرت عوالمهن وحياتهن حينما انتخب والدهن رئيسا للولايات المتحدة في 2008، حسبما أشار تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

كشفت ميشيل أوباما أنها تعمدت إبقاء بناتها بعيدا عن دائرة الضوء لأنها أرادت أن تمنحهن أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية، وقالت في مقابلة تليفزيونية سابقة: "أريد أن تكونا قادرتين على الحصول على تجارب رائعة على انفراد، وأن تكونا قادرتين على الفشل والتعثر بشكل خاص، مثل أي أطفال آخرين، وعندما لا يُسمح لهم بالقيام بذلك، فهذا غير عادل.. وأنا أشعر بالذنب حيال ذلك، لأنهن لم يخترن هذه الحياة"، حسبما يشير موقع "نيكي سويفت" الأمريكي.

غير أن وجود أعضاء الحراسة المكلفين من قبل أوباما، كان يفسد على الفتاتين المراهقتين لحظاتهما السعيدة، الأمر يشبه فيلم "موعد غرامي مع ابنة الرئيس"، وهو فيلم كوميدي رومانسي من إنتاج ديزني عام 1998.

ففي الفيلم، تقضي ابنة الرئيس وصديقها الليل كله في محاولة للتخلص من حراس الخدمة السرية دون جدوى تذكر. لكن لم يكن هناك مفر منه بالنسبة لفتيات أوباما، حيث كان تتبعهما من الخدمة السرية في كل مكان آثار دائمة على الطريقة التي يديرون بها حياتهن الاجتماعية.

وحول ذلك، تقول ميشيل أوباما في حديث أجري معها في عام 2019 عبر (Us Weekly): "كان لابنتي حراسًا مسلحين معهن في جميع الأوقات، الأمر صار مشكلة عندما كبرت البناء، تخيل أنك تحاول الحصول على قبلتك الأولى وحولك مجموعة من الرجال يحملون البنادق والأسلحة وأجهزة لاسلكية".

الآن –حسب ميشيل أوباما– لم تعد ماليا وساشا صغيرات. تقوم الاثنتان حاليا بإنشاء حياتهما الخاصة، خارج ظل والدهما. ومؤخرا صارت أخبار ساشا الجامعية الساخنة موضوعاً لعناوين الأخبار التي تهم الفتيات.

لدى ساشا أوباما بعض الأصدقاء المشهورين في دائرتها، واحدة من أفضل صديقاتها هي مايسي بايدن حفيدة الرئيس جو بايدن، حيث لعبا معا كرة السلة، والتحقا سويا بمدرسة "Sidwell Friends" في واشنطن.