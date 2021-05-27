فلسطين: التصعيد الإسرائيلي في سلوان يضع التصريحات الأمريكية في موضع اختبار حقيقي

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في حي بطن الهوى في سلوان، ومساعيه لترحيل عائلات مقدسية من الحي، وضعت التصريحات الأمريكية الأخيرة التي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موضع اختبار حقيقي.

وأضاف المالكي، في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كانت في غاية الأهمية عندما قال إن إدارته تعارض بشدة طرد المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وبقية الأحياء في القدس الشرقية، بالإضافة إلى تأكيده على أنها ضد الاستيطان وضد تغيير الوضع القانوني القائم في الأماكن المقدسة.

وقال المالكي: "لم تتأخر الحكومة الإسرائيلية في محاولة إحراج الموقف الأمريكي عبر الجلسة التي عقدتها المحكمة الإسرائيلية للبت في ترحيل عائلات من سلوان، لكن من الواضح أنها لم تستطع الخروج كثيرا عن هذا الموقف لإدراك تل أبيب أن المسرح ليس مفتوحا أمامها، لتقرر ما تشاء في وضع ومستقبل القدس المحتلة، لأن الموقف الأمريكي الذي أخذ يتضح أكثر حول هذه الإجراءات الإسرائيلية أصبح صوته مسموعا في كل الأروقة الإسرائيلية".

وأضاف: "نريد أن نرى موقفا أمريكيا أكثر وضوحا وشدة في طرحه أمام المسؤولين الإسرائيليين، يتم رفده بمواقف أيضا من المجتمع الدولي تحديدا من الاتحاد الأوروبي ومن مجلس الأمن، حتى تفهم إسرائيل أن الأمور قد تغيرت، وأنها (أي إسرائيل) ليست فوق القانون".