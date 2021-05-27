الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية تنظم العرض المسرحي «كوميديا الحب»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث قدم قصر ثقافة بهتيم عرض مسرحي، بعنوان "كوميديا الحب" تأليف صلاح متولي، أشعار حسام الدين عبدالعزيز، ألحان وتوزيع أحمد يسري، استعراضات أبو المجد محمد، ديكور وأزياء فتحي مرزوق، ومن بطولة محمد حسني، لميس وجدي، محمد عبدالفتاح، شريف محمد، زينب عبدالوهاب، إخراج محروس عبدالفتاح، ويستمر حتى يوم 30 مايو الجاري.

كما عرض قصر ثقافة بنها فيلم تسجيلي بعنوان "جيش يحمي إرادة شعب" إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، ومن إخراج تامر مرتضى، إلى جانب تنظيم نادي المرأة بالقصر ورشة إيتامين، بينما أقام قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تعليم فن الأركت.

فيما أعدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، قراءة في كتاب "مشاكل المراهقين وحلولها" تأليف الدكتور محمد قرني، حيث يفتح الكتاب طريق لفهم صحيح لمرحلة المراهقة وما يتبعها من هدوء نفسي للمراهق وبناء شخصية سوية، وذلك بدراسة نفسية وطبية مبسطة ومركزة، وهى مرحلة انتقالية بين مرحلتي الطفولة والرشد ويكثر فيها العناد والصراع وثبات الذات مع الكبار.

وبثت صفحة الفرع الرسمية محاضرة أعدها نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل ببنها بعنوان "كيف تحمي حساب Facebook من الاختراق" بصوت محمد محمود، فيما أعد نادي الطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة عمل أشكال فنية باستخدام ورق الفوم جليتر.

كما قدم قصر ثقافة كفر شكر قراءة لكتاب "اه من الفقر" تأليف أماني أحمد عبدالصمد، بصوت أسماء محمد.