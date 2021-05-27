بابا الفاتيكان يعرب عن تضامنه مع لبنان

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس، عن تضامنه مع لبنان، مشيرا إلى أنه يصلي لكي يدعم روح الحكمة الرئيس اللبناني ميشال عون.

جاء ذلك في رسالة وجهها، اليوم الخميس، إلى الرئيس عون، حسب بيان صحفي للرئاسة اللبنانية.

وأكد البابا فرنسيس، في رسالته، "أن الشر والموت لا يمكن أن تكون لهما الكلمة النهائية في مسار الحياة"، مشددا على "أنّ الإيمان بالقيامة يضع في قلوبنا قوة الارتداد من أجل بناء عالم أفضل".

ولفت إلى أنه يصلي لكي "يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعاونيه، ويضيء لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء".