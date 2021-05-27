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قرر طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك تغريم لاعبي فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٣ الفائز ببطولة الجمهورية واللذين ظهرا في صورة مسيئة عقب الاحتفالات ببطولة الجمهورية بقيمة شهرين من عقدهما مع النادي وتغريم إداري الفريق ثلاثة أشهر.

وكان الزمالك قد فاز علي إنبي بثلاثية دون رد، وحصد لقب بطولة الدوري قبل أسبوع واحد من نهاية مسابقة ٢٠٠٣.

وأكد يحيى أن الزمالك ناد تربوي في المقام الأول، وأنه يرفض الخروج على قواعد الروح الرياضية المتعارف عليها، وأنه يحترم جميع المؤسسات التي يتعامل معها ولا يقبل ما حدث من اللاعبين الصغار

وأشار إلى أنه منح اللاعبين إنذارا أخيرا لعدم تكرار ما حدث.