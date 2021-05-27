تحرير 55 محضرًا للمخالفين لقرارات غلق المحلات والمقاهي بكفر الشيخ

تابع جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال لجان المرور بمجالس المدن والمركز بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام المحلات والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بقرار الغلق، إضافة للحملات الليلية لرفع المخلفات، بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز الشرطية، في ظل التنسيق والتعاون بين محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير الأمن.



تلقى المحافظ تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة، عما أسفرت عنه حملات غلق المحال لليوم ال21 على التوالي ، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن.

فتمكنت الحملات من تحرير 55 محضراً متنوعاً، للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، و 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 6 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 19 محضراً للمخالفين بدسوق، و3 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 3 محاضر لأصحاب محل ،وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير محضرين لمخالفين من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير 3 محاضر لمخالفين من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير 4 محاضر لمخالفين من أصحاب المجال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلام، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير محضرين لمخالفين،وحررت حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي، 3 محاضر لأصحاب المحال المخالفة.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مجلس المدينة من تحرير 3 محاضر لمخالفين لقرار مجلس الوزراء، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وحررت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف، محضرين لمخالفبن، وحررت حملة مجلس مدينة سيدى غازى برئاسة هاني يوسف محضر 3 محاضر لأصحاب محال مخالفة.