ألمانيا: تطعيم البالغين بلقاحات كورونا بدء من يونيو المقبل

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن بلادها تعتزم السماح بتلقي الأفراد البالغين من عمر 12 عامًا أو أكثر التطعيمات المضادة لفيروس كورونا بدءًا من يوم 7 يونيو المقبل.

وأوضحت المستشارة، في تصريحات لها عقب اجتماع رسمي اليوم، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن التنفيذ ينتظر موافقة وكالة الأدوية الأوروبية.

وأضافت ميركل أنها تتوقع في غضون أيام قليلة قادمة موافقة الوكالة على التطبيق التنظيمي للقاح فايزر لاستخدامه في تطعيم المرضى من سن 12، مؤكدة أن ألمانيا ستقدم "التطعيم لجميع الراغبين في الحصول عليه بحلول نهاية الصيف"، مشيرة إلى أنه لا يوجد التزام على الأطفال الصغار بالحصول على اللقاح وأنه سيسمح للأطفال غير الملقحين بالالتحاق بالمدارس.