شركة محسن جابر: حصلنا على حكم قضائي يمنحنا حق استغلال مصنفات أم كلثوم

ذكرت شركة ستارز للإنتاج الفني، والمملوكة للمنتج محسن جابر، أن محكمة القاهرة الاستئنافية الاقتصادية، أصدرت حكما بأحقيتها في مصنفات كوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم، إن محكمة القاهرة الاستئنافية الاقتصادية برئاسة المستشار حسنين محمود الوكيل وعضوية المستشار إسماعيل جلال أبو الدهب والمستشار طارق على عبد الشكور، أصدرت حكمها في 21 أبريل الماضي فى الاستئناف رقم 578 لسنة 12 ق، قضى بتأييد الحكم الصادر فى القضية 624 لسنة 2020 اقتصادى القاهرة برئاسة السيد المستشار وليد محمد احمد الغزاوى القاضى بفسخ عقد الاتفاق والصلح المؤرخ 17/10/2010 والذى بموجبه كانت شركة ستارز المالكة لأغانى أم كلثوم تمنح صوت القاهرة الحق فى استغلالها ووفقاً لما ورد بحيثيات وأسباب حكم الاستئناف رقم 385 سند شركة صوت القاهرة فى استغلالها ، وبالتالى أصبح العقد المؤرخ 17/10/2010 هو والعدم سواء.

وأكدت الشركة في بيانها أن الحكم شمل أيضاً رفض دعوى صوت القاهرة ضد شركات الاتصالات التى كانت تطالبهم فيها بتقديم كشوف حساب عن استغلال أغانى أم كلثوم لحساب شركة ستارز.

وأوضح إبراهيم الحسينى المستشار القانونى لشركة ستارز، أنه بموجب هذا الحكم أصبح يحق لشركة ستارز استغلال مصنفات أم كلثوم الغنائية باعتبارها المالكة لها كما يحق لها حالياً منح الغير حقوق استغلالها كما فعلت سابقاً مع شركة صوت القاهرة.