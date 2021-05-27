صحة مطروح: تجهيز غرفة بمستشفى النجيلة لعزل المصابين بالفطر الأسود

قال محمد علي، وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، إن الدكتورة هالة زايد، وجهت بتخصيص غرفة بمستشفى النجيلة لعزل المصابين بفيروس كورونا، استعدادًا لاحتمالية ظهور أي حالة من مرضى الكورونا تعاني من الفطر الأسود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الإصابة بالفطر الأسود لن تكون في المنزل، لأنه يظهر لدى مرضى كورونا المصابين بأعراض شديدة، أو مرضى السكر العالي.

وأوضح أنه من الصعب جدًا أن تصاب حالة كورونا في المنزل بالفطر الأسود، مضيفًا أنه في حالة ظهور أي حالة بإمكانها التوجه إلى مستشفى النجيلة.

