شيكابالا يقود تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الكأس

يلتقي الزمالك مع ضيفه الإسماعيلي في التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر على ملعب ستاد السويس الجديد.

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعد الفوز على حرس الحدود في دور 32، أما الإسماعيلي فقد فاز على نادي لا فيينا في نفس الدور، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة نادي مصرالمقاصة في ربع النهائي، وذلك بعد أن فاز على نادي سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

ووتعتبر مباراة الإسماعيلي والزمالك من المواجهات الكلاسيكية في تاريخ الكرة المصرية، حيث التقى الفريقان من قبل في 129 مباراة في جميع البطولات، تمكن الزمالك من الفوز في 60 مباراة، بينما فاز الإسماعيلي في 34 مباراة، وتعادل الفريقين في 35 مباراة.

وسيغيب عن الزمالك في مباراة اليوم، المدافع محمد عبدالغني لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة المصري، وهو ما يزيد من متاعب الزمالك الدفاعية مع استمرار غياب محمود علاء للإصابة.

ويعاني الزمالك أيضا من إيقاف نجم الوسط طارق حامد، لحصوله على طرد مباشر في اللقاء ذاته، ليغيب عن لقائي الإسماعيلي ثم الجونة في الدوري، كما يفتقد الزمالك لجهود مهاجمه المغربي حميد أحداد، بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبدالسلام ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: إسلام جابر، فرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.