إسماعيل جابر: الصادرات احتفظت بجميع معادلتها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة

قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الصادرات المصرية احتفظت بجميع معادلتها على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس لأربعاء، أن ذلك يرجع إلى دعم الحكومة للمصدرين بجميع القطاعات، ذاكرًا أن قطاع المنتجات الطبية ينمو بطريقة سريعة جدًا خلال أزمة كورونا.

وأوضح أن نمو قطاعات كالملابس الجاهزة والجلود والمفروشات وغيرها زاد بسبب الاعتماد على الإنتاج المحلي بصورة أكبر، مضيفًا أن الهيئة لديها قاعدة بيانات شاملة بجميع الصادرات والواردات غير البترولية ومنظومات إلكترونية عالية المستوى من التحاليل التي تعمل على إدراج جميع التفاصيل لصادرات الدولة بالصنف والكمية والثمن وتحليل بياناتها.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولي من عام 2021 حيث بلغت 9 مليار و800 مليون دولار مقارنة بـنحو 8 مليار و853 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 مشيرةً إلى أن هذه الزيادة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

