مبروك عطية عن الاغتصاب الزوجي: ليه هو أنت إله!

علق الدكتور مبروك عطية، على مصطلح «الاغتصاب الزوجي» أنه أسلوب وتعبير بلاغي كأنه يشبه الزوجة بالمغتصبة إذا طلبها الرجل على غير إرداة منها، مستشهدًا بالحديث الشريف: «لا يضرب أحدكم إمرأته ضرب العبد فقد يحتاج إلى مضاجعتها بالليل».



واستنكر خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الأربعاء، إهانة الزوج لزوجته وطلبه منها أن تؤدي واجبتها الزوجية فيما بعد، معلقًا: «ليه هو أنت كنت إله!».



وقال إنه يرى بعض الأحاديث التي تكشف عن أن الزوج بالنسبة لزوجته كالإله، مضيفًا أنها لا تخرج أو تتكلم إلا بإذنه، وهو أمر مرفوض تمامًا.



وتابع عن تشدد الزوج مع زوجته: «إحنا بنجوزها علشان نزلها ولا علشان نسعدها»، مشيرًا إلى أن الأمور لابد أن تكون شورة بينهما، اقتداءً بموقف أم سلمة وإنقاذها للأمة الإسلامية في صلح الحديبية.



