المشدد 15 سنة للمتهم بالشروع في قتل «طفل العجانة» بأسوان

أصدرت محكمة جنايات أسوان حكما بالسجن المشددة 15 سنة للمتهم بقتل طفل داخل أحد الأفران بقرية سلوا بكوم أمبو المعروفة إعلاميًا "بطفل العجانة".

وكانت أسرة الطفل الذي يدعى محمد مصطفى الجندي، 15 سنة، يعمل في فرن فينو، في أغسطس 2020 تقدمت ببلاغ إلى النيابة، تتهم فيه عامل بالمخبز ويدعى "س. ف. م." 35 عامًا، بإلقاء الطفل أثناء عمله في الفترة المسائية بالمخبز داخل العجانة الخاصة بالمخبز، وتشغيلها عليه وخرج، وعندما سمع العمال صرخات استغاثة الطفل أخرجوه من العجانة، فاقدًا للوعي، وتم نقله بسيارة صاحب الفرن إلى مستشفى كوم أمبو، ثم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي لسوء حالته.

وتبين بعد توقيع الكشف الطبي على الطفل، تعرضه لعدة إصابات، حيث أصيب بقطع في الحبل الشوكي وكسر في الفقرة السادسة والسابعة العنقية، وكسر في الضلوع، وكسر لوح الكتف، وتجمع دموي، وكسر في أصابع اليدين.

وتم إلقاء القبض علي العامل من قبل الشرطة وعرض علي النيابة والتي قامت بتجديد حبسة حتي قرار إحالته لمحكمة الجنايات مساء اليوم الأربعاء، بحبسه 15 عامًا بتهمة الشروع بالقتل.