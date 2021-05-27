نقابة أطباء اليابان تحذر من سلالة «أوليمبية» لفيروس كورونا

حذرت نقابة الأطباء في اليابان، اليوم الخميس، من إقامة أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها خلال أقل من شهرين، لأنها قد تطور سلالة جديدة من فيروس كورونا التي يمكن تسميتها "متحور كورونا الأولمبي".

وقال ناوتو أوياما رئيس نقابة الأطباء اليابانيين، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن تنظيم الألعاب سيكون "خطيرًا للغاية" لأن اليابان تواجه بالفعل موجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف أنه مع التدفق المتوقع لما يقرب من 100 ألف من الرياضيين والموظفين والمسؤولين عن الأولمبياد وأولمبياد الخاص، فمن المتوقع أن تتركز "جميع الأنواع المختلفة من السلالات المتحورة للفيروس الموجودة في أماكن مختلفة من العالم وتتجمع هنا في طوكيو".

وأكد رئيس نقابة الأطباء اليابانيين، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، أنه "لا يمكننا إنكار احتمال ظهور سلالة جديدة تمامًا من الفيروس" وانتشارها حول العالم من العاصمة اليابانية إذا أقيمت الألعاب الأولمبية هذا الصيف.

يذكر أن نقابة الأطباء التي يقودها أوياما هي واحدة من العديد من المجموعات الصغيرة التي تمثل الأطباء في اليابان، لكن معارضتها الشديدة تعكس وجهة النظر العامة للجمهور الياباني فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية.