مبعوث بوتين يبحث مع السفراء العرب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

ناقش ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، وجهات النظر مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تحديات تخفيف التوترات في المنطقة وحل حالات الأزمات و كان التركيز الأكثر على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، أن السفراء العرب عبروا عن قلقهم إزاء الإجراءات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشرقية، مؤكدين ضرورة تعزيز اتفاقات وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل وتوحيد الجهود الدولية لإعادة البنية التحتية للقطاع بسرعة وتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة لسكانها.

وأوضح أن الجانب الروسي عبر موقف موسكو المبدئي والثابت لصالح إقامة مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مستدامة على أساس القانون الدولي بهدف حل قضايا الوضع النهائي المعقدة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل، مشيرا إلى التأكيد على أهمية دعم التعاون بين روسيا وجامعة الدول العربية حول القضايا الإقليمية الحالية .