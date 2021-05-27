وزير الصحة البريطاني: إصابات كورونا تتزايد وأمس الأعلى منذ 12 أبريل

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده تتزايد، وأنها سجلت أمس 3542 إصابة، وهي الأعلى منذ 12 أبريل الماضي.

وأضاف هانكوك، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الخميس، أن الحكومة تركز بشكل ثابت على حماية "الحياة من هذا الفيروس اليومي"، في إشارة لفيروس كورونا.

وأوضح أن المتحور الهندي من فيروس كورونا "لا يزال ينتشر"؛ حيث إن التقديرات الحديثة أظهرت أن ما يقرب من 50% أو ربما ثلاثة أرباع جميع حالات الإصابة الجديدة هي هذا المتغير.

ودعا المسؤول البريطاني إلى اليقظة في مواجهة الفيروس قائلاً إن بلاده تفعل ما بوسعها في هذا الصدد.