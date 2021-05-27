فرنسا تفرض قيودا جديدة على الوافدين من المملكة المتحدة من نهاية مايو

كشفت فرنسا النقاب عن قيود إضافية على الركاب القادمين من المملكة المتحدة، تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 أيار/ مايو، لتجنب سلالة فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في الهند، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال مكتب المتحدث باسم الحكومة في بيان إن هذه الخطوة ستحد من دخول غير الفرنسيين وغير المقيمين، مما يتطلب منهم إظهار سبب وجيه لضرورة السفر إلى البلاد.

كما سيُطلب من جميع الركاب القادمين من المملكة المتحدة إبراز اختبار لكوفيد- 19 نتيجته سلبية تم إجراؤه خلال أقل من 48 ساعة من المغادرة وسيتعين عليهم الالتزام بالعزل الذاتي لمدة سبعة أيام بعد الوصول.

وفي الوقت الحالي، لا يحتاج مواطنو المملكة المتحدة الذين يصلون إلى فرنسا إلى تبرير سبب رحلتهم، لكن يجب عليهم إبراز اختبار لكوفيد- 19 نتيجته سلبية والالتزام بالعزل الذاتي لمدة أسبوع، حتى إذا تلقوا التطعيم.