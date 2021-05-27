سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن الفيوم من ضط 4 قطع أسلحة نارية، وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي خلال حملة أمنية بالقليوبية.

وشن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية؛ لضبط العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهودها عن ضبط: "4 قطع أسلحة نارية بحوزة 4 متهمين، و33 قضية مخدرات بحوزة 37 متهما، و2 قطعة سلاح أبيض، و5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في عدة قضايا"، وتنفيذ 7120 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.