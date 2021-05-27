الأمم المتحدة: لا دليل على استخدام مجموعات قتالية للمنشآت المستهدفة في غزة

نفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجود دليل على أن المنشآت المدنية التي دمرت في قطاع غزة كانت تستخدمها أية مجموعات قتالية، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «BBC عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وأدى القصف الجوي الإسرائيلي الذي استمر لمدة 11 يومًا على قطاع غزة إلى استشهاد 243 فلسطينيًا، بينهم 66 طفلًا، 39 سيدة، وإصابة أكثر من 1900 بجروح مختلفة.

وبلغت الخسائر المادية الأوليّة في غزة عشرات الملايين الدولارات، فوفق وكالة «أونروا» فإن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس تابعة للوكالة.

كما تسبب قصف غزة بأضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، بالإضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة، كما قدرت وزارة الزراعة في غزة الأضرار بنحو 27 مليون دولار شملت الأراضي الزراعية.