عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد ظاهرة «قمر الدم العملاق» الفلكية الاستثنائية في منطقة المحيط الهادئ أمس الأربعاء، مع حصول خسوف كلّي للقمر هو الأول منذ عامين.

وتمكن هواة الظواهر الفلكية من أستراليا إلى وسط أمريكا الشمالية، من مشاهدة قمر أحمر برتقالي ضخم فيما كانت السماء صافية.

وحدث هذا المشهد الاستثنائي ليلًا في سيدني وقبل الفجر في لوس أنجلوس، ولا تشكل هذه الظاهرة أي خطر على البصر، على عكس كسوف الشمس.

وحصلت هذه الظاهرة بين الساعة 11:11 و11:25 بتوقيت جرينتش، فيما تزامن هذا الخسوف الكلي الذي يحدث منذ عامين، مع الوقت الذي كان فيه القمر في حضيضه، وهي النقطة الأقرب له إلى الأرض، وهذه ظاهرة استثنائية تحصل مرة كل عقد.

وأصبح لون القمر أغمق وتحول إلى أحمر، على نحو مشابه لما يكون عليه في وقت شروق الشمس أو غروبها. وبدا القمر أكثر سطوعا بنسبة 30 في المئة وأكبر بنسبة 14 في المئة مما يكون لدى وجوده في أبعد نقطة له، على مسافة 50 ألف كيلومتر.