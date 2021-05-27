قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل على إجراءاته الخاصة في حالة تلقيه لشكوى عن الشراء من الإعلانات الإلكترونية الوهمية، حتى إذا كانت الفاتورة مزيفة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس لأربعاء، أن الجهاز لديه آلية لضبط أصحاب تلك الإعلانات الإلكترونية الوهمية، وهي محاولات الشراء والتي يجري فيها الجهاز عمليات شراء كمستهلكين وإعطاء عناوين وهمية لضبطه عند توصيله المنتج وإحالته للنيابة في نفس التوقيت.

وذكر أنه تم ضبط العديد من الجرائم من هذا النوع، ولكن لا تتناسب مع حجم الجريمة الذي انتشر على نطاق واسع بسبب تزايد حركات التجارة الإلكترونية خاصة خلال جائحة كورونا، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن آلية قريبًا تضمن للمستهلك أن المنتج أمن.

وأشار إلى تزايد حجم التجارة الإلكترونية خلال جائحة كورونا، في ظل غياب تنظيم لسوق التجارة عن بعد، ما عمل على ظهور العديد من المشكلات، ذاكرًا أنه يتم تنظيم الأمر حاليًا.

