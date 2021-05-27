افتتاح 5 منافذ جديدة لصرف ألبان الأطفال بقرى الوادي الجديد

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تيسيراً على المواطنين، وفي ظل تباعد المسافات بين مراكز وقرى المحافظة، جرى افتتاح 5 منافذ جديدة لصرف الألبان، بالإضافة إلى 10 منافذ تعمل بالفعل، ليصبح عدد المنافذ 15 منفذا على مستوى المحافظة.



وأضاف محروس أن المنافذ الجديدة تشمل، منفذ الوحدة الصحية بقرية بولاق بمركز الخارجة، ومنفذ الوحدة الصحية الأربعين 3 بمركز باريس، ومنفذ الوحدة الصحية ببلاط بمركز بلاط، ومنفذ الوحدة الصحية بغرب الموهوب بمركز الداخلة، ومنفذ الوحدة الصحية بأبو هريرة بمركز الفرافرة.