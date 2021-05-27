الصين: اتهام تايوان لنا بمنع بيع لقاح بيونتك إليها لا أساس له تماما

قالت المتحدثة باسم المكتب الصيني لشؤون تايوان، إن الاتهام الذي وجهته رئيسة تايوان، تساي إنج ون، وجاء فيه أن الصين تمنع بيع لقاح "بيونتك" إلى تايوان، "لا أساس له تماما".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن بيان للمتحدثة تشو فنجليان، القول إن "الحزب الديمقراطي التقدمي" الذي تتزعمه تساي هو الذي وضع عقبات أمام اللقاحات.

وتزعم تشو أن "الحزب الديمقراطي التقدمي" انتهك قواعد العمل من خلال تجاوز شركة "شنغهاي فوسون" للادوية لشراء لقاحات من شركة "بيونتك".

ويذكر أن شركة "شنغهاي فوسون" هي الشريك المحلية لشركة "بيونتك" الالمانية، وهي الشركة المسؤولة عن مبيعات اللقاح في شرق آسيا.