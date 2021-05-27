تقرير: بدء أعمال بناء خط أنابيب الغاز بين تنزانيا وكينيا العام المقبل

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ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع الانتهاء من دراسات الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بين تنزانيا وكينيا خلال عام على الأقل مما يمهد الطريق أمام بدء أعمال البناء في الخط خلال العام المقبل.

ونقلت ذلك صحيفة ديلي نيشن الكينية، عن أندرو كاماو وزير الدولة في وزارة البترول والتعدين الكينية.

وقال كاماو، إنه من المتوقع بدء الأعمال الهندسية في الخط الذي يربط بين العاصمة التجارية لتنزانيا دار السلام وميناء مومباسا الكيني خلال 18 شهرا.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن شركة خاصة لم يتم الكشف عنها ستمول المشروع بالكامل بمبلغ 64 مليار شلن كيني "595 مليون دولار".

وكانت كينيا وتنزانيا قد أعلنتا يوم 4 مايو الحالي اتفاقهما على مد خط أنابيب للغاز الطبيعي بين البلدين

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونظيرته التنزانية سامية حسن، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن هذا الخط جزء من مشروع طويل المدى لتشارك البلدان في مصادر الطاقة.

وأضاف كينياتا، أن الخط سيوفر الوقود اللازم لمحطات الكهرباء في تنزانيا ويقلل تكلفة توليد الكهرباء.