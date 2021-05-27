قصور الثقافة تعتمد نتيجة اختيار أفضل المواقع الثقافية بالهيئة لعام 2020

اعتمد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، نتائج أعمال لجنة اختيار أفضل المواقع الثقافية بالهيئة لعام 2020.

وكانت اللجنة، التي شكلها رئيس الهيئة برئاسة الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، قد انعقدت لاختيار أفضل المواقع بعد أن راجعت أنشطة المواقع الثقافية وما بها من تفاعلات جماهيرية بالمواقع الثقافية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتقارير غرفة عمليات أنشطة الهيئة لعام 2020.

وقد انتهت اللجنة، باختيار سبعة مواقع ثقافية بالهيئة كأفضل المواقع عن العام، وهي: "قصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، وقصر ثقافة الأسمرات التابع لفرع ثقافة القاهرة، وبيت ثقافة كرداسة التابع لفرع ثقافة الجيزة، وبيت ثقافة الدلنجات التابع لفرع ثقافة البحيرة، ومكتبة البداري التابعة لفرع ثقافة أسيوط، ومكتبة البحر الأعظم التابعة لفرع ثقافة الجيزة، ومركز الإبداع الفني بدمنهور التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي".

ووجه رئيس الهيئة، التهنئة للمواقع الثقافية الفائزة مشيدا بالجهود التي بذلها العاملون بها؛ للوصول لهذا المستوى المأمول في تأدية الخدمة الثقافية والفنية للجمهور، متمنيا للجميع دوام التوفيق.