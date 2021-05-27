وزير الصحة الألماني يزور جنوب أفريقيا للمساعدة في إنتاج لقاحات كورونا

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يتوجه وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إلى دولة جنوب أفريقيا، في زيارة يتوقع لها أن تركز على بحث تقديم المساعدات لإنتاج لقاحات كورونا في القارة السمراء.

وأعلنت وزارة الصحة في برلين، اليوم الخميس، أن من المتوقع أن يصل الوزير الذي ينتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إلى بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا، غدا الجمعة.

يذكر أن شبان سينوب عن الحكومة الألمانية في المشاركة في الاجتماع الافتتاحي لمبادرة تسعى من خلالها ألمانيا وفرنسا إلى تأكيد الدعم لإنشاء مراكز إنتاج لقاحات كورونا في أفريقيا.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريتوريا لهذا الغرض.

وأضافت الوزارة أن النهج الألماني يتمثل في تعزيز تصنيع اللقاحات هناك بحيث يمكن إنتاجها بموجب تصريح.

وتأتي هذه الخطوة بناء على إعلان للاتحاد الأوروبي تعهد فيه بدعم إقامة مصانع لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أفريقيا.

وجاء هذا الإعلان خلال قمة الصحة العالمية، الافتراضية لمجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات الصناعية والناشئة، والتي نظمتها المفوضية الأوروبية وإيطاليا في روما الأسبوع الماضي

ومن المقرر أن يعود الوزير الألماني إلى بلاده بعد غد السبت.