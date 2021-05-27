محافظ الشرقية: تقنين 4500 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن عدد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المرصودة بالشرقية منذ عام 2011 تخطى 27 ألف تعدٍ، مشيرًا إلى تقدم 26 ألفا و126 مواطنًا بطلب لتقنين أوضاعهم.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن عدد الجادين من المتقدمين للتقنين بلغ 15 ألفا و900، لافتًا إلى تقنين 4500 حالة حتى الآن.

وأعلن تقنين معظم أراضي الشرقية بنهاية عام 2021، موضحًا أن المحافظة تقدم مجموعة من التسهيلات لتشجيع المواطنين على التقنين، ومنها خفض الأسعار بنسبة 70%.

وأوضح محافظ الشرقية أن خطة مكافحة الفساد التي أطلقتها الدولة تعتمد على محاور محددة من ضمنها التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منوهًا إلى أن الخطة تستهدف مواجهة الزيادة في التعدي على الأراضي الزراعية والتي تمثل أمنًا قوميًا مصريًا.

وأشار إلى صدور قرار بتحويل المخالف إلى النيابة العسكرية، متابعًا: «أي متعدِ على الأراضي ويحاول تجريفها يتم تحرير محضر وتحويله إلى النيابة العسكرية، والأمر يحتاج وعيًا وتطبيق القانون بصرامة».

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أمس الأربعاء، أن عدد طلبات تقنين أراضي الدولة المقدمة من المواطنين بلغت ٢٦ ألفًا و١٦٤ طلبًا، وأن عدد العقود التي تم تحريرها ٤ آلاف و٤٠٠ عقد.