وزير الصحة الألماني: 9000 مريض ميئوس من شفائهم ينتظرون متبرعين بأعضائهم

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن آلافا من المرضى الميئوس من شفائهم ينتظرون بأمل متضائل للحصول على من يتبرع لهم بأعضاء لإنقاذ حياتهم.



وقال الوزير المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس إن "هناك 9000 اسم على قائمة انتظار التبرع بالأعضاء".



وبمناسبة يوم التبرع بالأعضاء، الخامس من يونيو المقبل، أضاف شبان أن " كل واحد منا يمكنه أن يُحْدِث فارقا لهؤلاء الناس، وينبغي أن يُذَكِّرنا هذا اليوم بأن علينا أن نقرر".



وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة المساعدة الذاتية " Niere /الكُلَى/" في بوتسدام، بتينا لانجه إن الكثير من المتضررين فقدوا الأمل بالفعل في العثور على متبرعين بأعضائهم.



وأعلن شبان في نفس الوقت عدم حدوث تراجع في عمليات زرع الأعضاء رغم الأعباء التي تحملتها المستشفيات بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن عدد هذه العمليات وصل في أول شهور من العام الحالي إلى أكثر من 1000 عملية.



وأوضح شبان أنه يجري العمل في ألمانيا حاليا على إعداد سجل للأعضاء من المنتظر أن يبدأ في مارس المقبل، وقال إن هذا السجل جاء نتاج نقاش مكثف حول التبرع بالأعضاء قبل عامين ونصف العام في البرلمان.



وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن كل واحد من المتبرعين بأعضائهم العام الماضي (913 متبرعا) أمكنه في المتوسط منح فرصة في حياة جديدة لأكثر من ثلاثة مرضى ميئوس من حالتهم.